Трехлетний ребенок пострадал в пьяном ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем на улице Петрова в Петрозаводске автомобиль ВАЗ-2107 врезался на полном ходу в фонарный столб. Об этом «Республике» сообщили очевидцы происшествия. Они также добавили, что после аварии из машины вышли пьяный мужчина (водитель), женщина и трехлетний плачущий ребенок. Подбежавшие к автомобилю свидетели ДТП увидели в салоне «Жигулей» открытую бутылку водки и бутылку газировки.

Очевидцы рассказали, что «семерка» двигалась в сторону улицы Ключевая по встречной полосе. В это время навстречу ВАЗ двигалась машина, пьяный водитель, уходя от столкновения, врезался в столб.

После аварии свидетели вызвали скорую для трехлетнего ребенка. Скорая помощь, к счастью, проезжала мимо, медики сразу забрали пострадавшего мальчика в больницу, с ним поехала и пьяная мать.

Как нам сообщили в городской ГИБДД, водитель скрылся с места ДТП.