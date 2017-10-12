Судью, совершившую смертельное ДТП, уволили из суда Петрозаводска

Приказ об увольнении судьи Петрозаводского городского суда Любови Максимовой подписал председатель Верховного суда Анатолий Наквас, сообщает деловая газета «Вести Карелии».

Судья в начале декабря прошлого года совершила ДТП, в котором погибли ее дочь и внучка. После произошедшего она ушла в отставку, однако, по информации издания, 13 сентября квалификационная коллегия судей разрешила Любови Максимовой вернуться на работу. После того как информация об этом появилась в СМИ, Любовь Максимова была уволена с должности судьи.

Комментируя «Вестям Карелии» публикацию, профессор, доктор юридических наук, советник председателя Конституционного суда России Тамара Морщякова сказала, что в ее «практике такого (возвращения судьи на работу после совершения уголовного преступления – прим. ред.) не было ни разу». И произошедшее в Карелии, по мнению Морщяковой, уникальный случай.