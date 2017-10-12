Судью, совершившую смертельное ДТП, уволили из суда Петрозаводска

Любовь Максимову после ДТП отправили в отставку, однако спустя некоторое время она снова вернулась на работу, чем вызвала возмущение профессионального сообщества.

Приказ об увольнении судьи Петрозаводского городского суда Любови Максимовой подписал председатель Верховного суда Анатолий Наквас, сообщает деловая газета «Вести Карелии».

Судья в начале декабря прошлого года совершила ДТП, в котором погибли ее дочь и внучка. После произошедшего она ушла в отставку, однако, по информации издания, 13 сентября квалификационная коллегия судей разрешила Любови Максимовой вернуться на работу. После того как информация об этом появилась в СМИ, Любовь Максимова была уволена с должности судьи.

Комментируя «Вестям Карелии» публикацию, профессор, доктор юридических наук, советник председателя Конституционного суда России Тамара Морщякова сказала, что в ее «практике такого (возвращения судьи на работу после совершения уголовного преступления – прим. ред.) не было ни разу». И произошедшее в Карелии, по мнению Морщяковой, уникальный случай.

 

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