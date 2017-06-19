Смертность от ДТП в Карелии увеличилась на 10%

В России число ДТП с пострадавшими снизилось за первые пять месяцев года на 5%, а количество погибших на автодорогах уменьшилось на 10%. Об этом сообщили «Известиям» в МВД РФ.

Однако есть регионы, где ситуация со смертностью на дорогах ухудшилась. Так, более чем на 10% смертность выросла в Карелии, Волгоградской области, Башкортостане, Хабаровском крае. Более чем на 20% — в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях, более чем на 30% — в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40% — в Амурской области.

Эксперты в первую очередь связывают ситуацию на автодорогах с их качеством. Между тем исследование Счетной палаты показало, что на смертность в ДТП влияет не только состояние трасс. Так, в Ингушетии, Ханты-Мансийском АО и Амурской области, где ситуация с дорогами не выглядит так тревожно, смертность в ДТП по-прежнему увеличивается. Эксперты говорят, что причина — в неудовлетворительной работе надзорных органов.

По мнению вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, неоднородность ситуации в стране говорит о том, что проводимая МВД политика увеличения штрафов не стала панацеей от всех бед.