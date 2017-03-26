Смертельное ДТП произошло в Медвежьегорском районе

Около 15 часов в Медвежьегорском районе на 627-м км автодороги Вологда — Медвежьегорск произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в ГИБДД Карелии. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Опасный поворот» в условиях сильного снегопада. Там он столкнулся с автомобилем «Мицубиши», следовавшим навстречу.

В результате ДТП погиб пассажир шестой модели «Жигулей», водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фотографии с места инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях. Они также сообщают, что в районе ДТП скопилась большая пробка. Из-за снегопада на этом участке дороги видимость составляет не больше 100 метров, пишут участники движения.