Ситуацию с пострадавшими в экскурсинном автобусе контролируют власти Карелии

Ситуация с экскурсионным автобусом, который сегодня перевернулся на трассе в Карелии, находится на контроле у Александра Худилайнена, регионального МЧС, республиканских и местных властей. Их представители выехали на место аварии.

За рулем автобуса находился водитель с 40-летним стажем. Об этом глава Карелии рассказал корреспондентам Life.ru. По его словам, автобус был новым, поэтому претензий к нему или водителю нет.

— Кровь у водителя взяли на анализ на предмет алкоголя, но вероятность 99,9%, так что претензий нет. Сложные дорожные условия. Не вписался в поворот, зацепил обочину, опрокинулся в кювет. Из-за этого такое ДТП, — заявил Александр Худилайнен.

— Людей разместили на ближайшей туристической базе. Они накормлены. Сейчас подъезжает автобус, чтобы эвакуировать людей оттуда, — сообщил руководитель региона.

По информации ТАСС, 10 туристов их перевернувшегося автобуса сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии. 14 человек принимающая компания отвезла в гостиницу, и семь туристов самостоятельно разъехались.

Как рассказала информагентству пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, все туристы были застрахованы, медпомощь им оказывают за счет страховой компании.

По данным карельской Госавтоинспекции, дорожные условия на 236-м км трассы «Сортавала», где произошла авария, были приемлемые, зимние, данных о гололеде нет.

Напомним, 14 января около 13:00 на 236-м километре автодороги А-121 у поселка Кортела водитель автобуса MAN, который вез туристов по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала, не справился с управлением на извилистой дороге. Автобус лег набок. В аварии погибла 60-летняя туристка.