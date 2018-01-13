Семью с двумя детьми после ДТП госпитализировали в ЦРБ на востоке Карелии

Сегодня около 09:00 на 380-м километре автодороги А-119 на территории Вытегорского района Вологодской области случилось серьезное ДТП. 32-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в стоявший на своей полосе грузовик Renault Premium под управлением мужчины 1961 года рождения.

«Грузовой автомобиль сломался в дороге, но водитель, который в момент столкновения находился у машины, еще не успел выставить знак аварийной остановки, — рассказала ИА «Вологда Регион» начальник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Ирина Трусова. — В аварии пострадала семья, ехавшая в легковушке: сам водитель и двое детей — его шестилетний сын и родственник 2012 года рождения. Все они — жители Мурманской области, которые возвращались к себе домой».

Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести врачи госпитализировали в ЦРБ Пудожа. Больница находилась к месту дорожной аварии гораздо ближе, чем Вытегорская ЦРБ.