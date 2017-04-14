Сбивший пешехода на улице Гоголя водитель рискует лишиться прав на полтора года

ГИБДД установила личность водителя, который 12 апреля в 14:20 в районе дома № 6 по улице Гоголя не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину.

После столкновения водитель доставил пострадавшую к месту работы и уехал. В ГИБДД о случившемся не сообщил. Позже 32-летняя пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу – ей было назначено амбулаторное лечение.

Установить личность водителя Госавтоинспекция смогла с помощью камер уличного видеонаблюдения. Он пояснил, что не знал о необходимости сообщить о случившемся в ГИБДД.

В отношении него составлен административный протокол, материалы дела переданы в суд. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления до полутора лет либо административный арест.