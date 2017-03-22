Пьяных водителей на дорогах Петрозаводска стало в три раза меньше

В Петрозаводске на 12% снизилось количество ДТП: в 2015 году было зарегистрировано 320 дорожно-транспортных происшествий, в 2016-м — 279. Об этом рассказали сегодня на очередной сессии Петросовета.

Кроме того, снизились показатели смертности и травматизма: в прошлом году на дорогах Петрозаводска погибли 8 человек, 313 получили травмы (для сравнения, в 2015-м таковых было 14 и 373 человека соответственно).

184 уголовных дела было возбуждено за повторное управление транспортным средством в пьяном виде. Такие меры возымели действие: в городе в три раза снизилось число водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения.