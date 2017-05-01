Пожилой мужчина погиб в ДТП на трассе в Карелии

Этой ночью в Кемском районе на 876-м километре трассы «Кола» случилось серьезное ДТП. 69-летний житель Североморска за рулем «Лады Приоры» съехал в кювет и получил травмы, от которых скончался на месте, пишет пресс-служба ГИБДД Карелии. Пассажирка «Лады», женщина 1948 года рождения, также пострадала, но осталась жива.

Похожая авария случилась около семи утра на 704-м километре «Колы» в Сегежском районе. Водитель за рулем Chevrolet Niva съехал в кювет и получил травмы, кроме того, пострадали два его пассажира.