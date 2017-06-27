Полицейские из Карелии взяли с поличным крупного наркокурьера

Карельские полицейские задержали 25 членов банды, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории всей страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии. Задержание крупного наркокурьера оперативники сняли на видео:

Все это стало результатом работы, которую оперативные сотрудники вели на протяжении почти полутора лет. Еще осенью 2015 года полицейские Карелии начали оперативную разработку в отношении участников банды. Было установлено, что в своей деятельности злоумышленники организовали так называемый интернет-магазин, занимающийся продажей наркотиков.

– Сложность оперативных действий состояла в том, что никто из участников преступного сообщества друг друга лично не знал, все общение велось посредством интернет-мессенджера, сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом через систему закладок-тайников и оплаты с использованием электронной платежной системы. Помимо этого в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские убедились, что участники преступного сообщества отлично осведомлены о методах и способах ведения оперативно-розыскной деятельности и обладают хорошо отработанной схемой конспирации, – рассказали в МВД.

Оперативники установили, что незаконная продажа наркотиков организована по принципу пирамиды в соответствии с заранее распределенными ролями. Был выявлен хорошо законспирированный способ приобретения и поставки наркотиков в Петрозаводск, что позволило получать колоссальный неконтролируемый доход от криминальной деятельности. В период с осени 2015 года по весну 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны с поличным 24 участника организованного преступного сообщества, действовавших на территории Карелии.

В ходе дальнейшей длительной работы полицейские установили одного из членов банды, занимающего верхнее звено в преступной иерархии, — межрегионального курьера. Им оказался 36-летний житель Нижегородской области. В задачи такого курьера входила доставка в соответствии с полученным маршрутным заданием особо крупных партий наркотиков в различные регионы России, от Урала до западных границ страны. Задержание именно этого члена банды оперативники сняли на видео.

В феврале текущего года сотрудники карельского УНК в ходе длительной, тщательно спланированной разработки в Вологодской области, на автомобильной трассе М-8 «Холмогоры», при перевозке особо крупной партии задержали подозреваемого. При обыске машины оперативники изъяли пакеты с «товаром», которые были закамуфлированы в специально оборудованные тайники — покрышку запасного колеса и спинки задних пассажирских сидений.

Всего в ходе мероприятий из незаконного оборота было изъято более 22 килограммов новых психоактивных веществ, из них 14 килограммов является аналогом психотропного вещества амфетамин, а более 8 килограммов — сильный реагент-концентрат, предназначенный для производства курительных смесей – «спайсов», из которого участниками ОПС могло быть изготовлено свыше 150 килограммов готовых к употреблению наркотиков. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 120 000 000 рублей. Наркотик предназначался для преступных групп, действующих в Вологодской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Брянской и Тамбовской областях, а также республиках Карелия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан.

При обыске квартиры наркокурьера в потолке был обнаружен тайник, где находились денежные средства в сумме 555 000 рублей. Также у безработного фигуранта были изъяты автомобили «БМВ» и «КИА», на которых он перевозил товар. Стоит отметить, что сам курьер не являлся потребителем наркотиков.

В ходе дальнейших мероприятий в марте 2017 года полицейские УНК МВД по Республике Карелия пресекли деятельность еще двух оптовых закладчиков, действовавших на территории Карелии и Нижегородской области. У них изъято более 4,5 килограмма различных наркотиков.

В настоящее время Следственным управлением МВД Карелии в отношении 25 фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по 75 эпизодам преступной деятельности. Подозреваемые арестованы, им грозит наказание в виде различных сроков лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ликвидирована работа общероссийского интернет-магазина, занимавшегося продажей наркотиков.