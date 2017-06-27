Полицейские из Карелии взяли с поличным крупного наркокурьера

Задержание опасного преступника оперативники сняли на видео. Безработный мужчина был участником банды, 25 членов которой уже ждут наказания.

Карельские полицейские задержали 25 членов банды, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории всей страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии. Задержание крупного наркокурьера оперативники сняли на видео:

Все это стало результатом работы, которую оперативные сотрудники вели на протяжении почти полутора лет. Еще осенью 2015 года полицейские Карелии начали оперативную разработку в отношении участников банды. Было установлено, что в своей деятельности злоумышленники организовали так называемый интернет-магазин, занимающийся продажей наркотиков.

– Сложность оперативных действий состояла в том, что никто из участников преступного сообщества друг друга лично не знал, все общение велось посредством интернет-мессенджера, сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом через систему закладок-тайников и оплаты с использованием электронной платежной системы. Помимо этого в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские убедились, что участники преступного сообщества отлично осведомлены о методах и способах ведения оперативно-розыскной деятельности и обладают хорошо отработанной схемой конспирации, – рассказали в МВД.

Оперативники установили, что незаконная продажа наркотиков организована по принципу пирамиды в соответствии с заранее распределенными ролями. Был выявлен хорошо законспирированный способ приобретения и поставки наркотиков в Петрозаводск, что позволило получать колоссальный неконтролируемый доход от криминальной  деятельности. В период с осени 2015 года по весну 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны с поличным 24 участника организованного преступного сообщества, действовавших на территории Карелии.

В ходе дальнейшей длительной работы полицейские установили одного из членов банды, занимающего верхнее звено в преступной иерархии, — межрегионального курьера. Им оказался 36-летний житель Нижегородской области. В задачи такого курьера входила доставка в соответствии с полученным маршрутным заданием особо крупных партий наркотиков в различные регионы России, от Урала до западных границ страны. Задержание именно этого члена банды оперативники сняли на видео.

В феврале текущего года сотрудники карельского УНК в ходе длительной, тщательно спланированной разработки в Вологодской области, на автомобильной трассе М-8 «Холмогоры», при перевозке особо крупной партии задержали подозреваемого. При обыске машины оперативники изъяли пакеты с «товаром», которые были закамуфлированы в специально оборудованные тайники — покрышку запасного колеса и спинки задних пассажирских сидений.

Всего в ходе мероприятий из незаконного оборота было изъято более 22 килограммов новых психоактивных веществ, из них 14 килограммов является аналогом психотропного вещества амфетамин, а более 8 килограммов — сильный реагент-концентрат, предназначенный для производства курительных смесей – «спайсов», из которого участниками ОПС могло быть изготовлено свыше 150 килограммов готовых к употреблению наркотиков. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 120 000 000 рублей. Наркотик предназначался для преступных групп, действующих в Вологодской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Брянской и Тамбовской областях, а также республиках Карелия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан.

При обыске квартиры наркокурьера в потолке был обнаружен тайник, где находились денежные средства в сумме 555 000 рублей. Также у безработного фигуранта были изъяты автомобили «БМВ» и «КИА», на которых он перевозил товар. Стоит отметить, что сам курьер не являлся потребителем наркотиков.

В ходе дальнейших мероприятий в марте 2017 года полицейские УНК МВД по Республике Карелия пресекли деятельность еще двух оптовых закладчиков, действовавших на территории Карелии и Нижегородской области. У них изъято более 4,5 килограмма различных наркотиков.

В настоящее время Следственным управлением МВД Карелии в отношении 25 фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по 75 эпизодам преступной деятельности. Подозреваемые арестованы, им грозит наказание в виде различных сроков лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ликвидирована работа общероссийского интернет-магазина, занимавшегося продажей наркотиков.

 

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Абзац
  • Евгений

    Похвально! Молодцы оперА!!!