Погоня за машиной с малолетними пассажирами попала на видео

Накануне вечером в Петрозаводске произошла полицейская погоня. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, сообщение о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ поступило в дежурную часть около 17:00.

Наряд ДПС обнаружил машину на проспекте Ленина. Заметив патрульных, злоумышленник свернул на Герцена и выехал на Красную. Уходя от преследования, он проехал по встречной на улице Еремеева, а затем свернул на улицу Кирова.

Уткнувшись в итоге в плотный поток машин, мужчина бросил автомобиль и попытался убежать от стражей порядка, однако смог преодолеть лишь 300 метров – его поймали. В салоне ВАЗа полицейские обнаружили двух малолетних детей и женщину: один ребенок сидел на руках матери, второй – непристегнутый на заднем сиденье.

Выяснилось, что водитель не имел права управлять автомобилем. Машину отвезли на штрафную стоянку, возбуждено административное расследование.

Погоня частично попала на видео, опубликованное в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».