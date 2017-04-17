Почти сто аварий произошло на дорогах Петрозаводска в минувшую пятницу

14 апреля на дорогах Петрозаводска произошло 84 аварии. Как отметили в городской ГИБДД, для середины апреля эта цифра очень большая.

– Многие водители не учитывали погодные условия и дорожную обстановку. Некоторые в сильный снегопад и метель выезжали на летней резине, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ГИБДД также добавили, что из 84 ДТП одно было с пострадавшими: УАЗ улетел в кювет в центре Петрозаводска на пересечении улицы «Правды» и набережной Гюллинга. Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Два человека пострадали.