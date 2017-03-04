Пенсионерка погибла под колесами внедорожника в одном из дворов Петрозаводска

3 марта в 15.13 во дворе у дома № 5 по Ругозерскому переулку пожилая женщина 1930 года рождения попала под колеса внедорожника Mitsubishi Pajero. Автомобиль двигался задним ходом, водитель не видел пешехода и, не почувствовав столкновения с пенсионеркой, покинул место аварии.

Прохожие обнаружили сбитую женщину, лежащую на проезжей части двора. Пострадавшую госпитализировали в БСМП, где она спустя какое-то время скончалась, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Известно, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован на сайте dtpptz.