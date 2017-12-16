Пенсионер попал под колеса «Волги» на пешеходном переходе в Петрозаводске

15 декабря в 18.00 автомобиль «Волга» сбил 55-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске. Это произошло у дома №45 по улице Чапаева.

Как сообщает городская ГИБДД, пенсионер получил травмы и был госпитализирован в БСМП.