Пассажирка маршрутки пострадала в групповом ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 9:44 на улице Гоголя произошла групповая авария с участием маршрутного автобуса № 17, внедорожника Nissan X-Trail и трех припаркованных легковушек. В ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска, женщину отвезли в БСМП. После осмотра медиков будет решаться вопрос, будет ли дан пассажирке статус пострадавшей в аварии.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.

На ролике видно, как маршрутка выезжает на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку. В этот же момент водитель стоявшего впереди внедорожника делает то же самое. В результате этих действий произошел боковой удар, от которого автобус отбросило на припаркованные машины.