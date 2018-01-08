Пассажир иномарки с питерскими номерами погиб в ДТП в Карелии

Сегодня в 11:35 в Беломорском районе случилось ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 25-летний мужчина за рулем Renault Fluence с питерскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. Пассажир Renault, находившийся на переднем сидении, оказался зажат в автомобиле. Спасти его жизнь не удалось, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии. Водитель и пассажир BMW получили травмы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.