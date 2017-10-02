Очевидцев ДТП с участием пешехода ищет ГИБДД Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, которое случилось 27 августа на пересечении Лыжной и Ключевского шоссе. Женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль Ford Focus. На записи видно, как водитель и пассажир легковушки помогли пострадавшей подняться. Впоследствии выяснилось, что женщина получила травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Очевидцев происшествия и всех, кто что-либо знает об этом ДТП, просят обратиться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 6, каб. 315 (следственный отдел). Также можно позвонить по телефонам: 715-900 (дежурная часть ГИБДД), 73-94-01 (следственный отдел).