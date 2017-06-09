Немецкая иномарка протаранила «Ладу» у ФОКа в Петрозаводске

Авария произошла на улице Ключевой сегодня в 22:00. Сильный удар пришелся в водительскую дверь отечественной легковушки.

Фото: dtpptz.ru
Фото: dtpptz.ru

8 июня в 22:00 на улице Ключевой напротив ФОКа автомобиль Mercedes-Benz протаранил машину ВАЗ-2109. Об этом сообщает сайт dtpptz.ru. Легковые автомобили двигались в сторону Онежской флотилии.

Авария произошла, когда водитель отечественной легковушки начал маневр разворота. В это же время немецкая иномарка на быстрой скорости двигалась в прямом направлении, ее водитель заблаговременно начал тормозить, но остановить машину у него не получилось.

Пострадал ли кто-нибудь в этом ДТП, неизвестно.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.

 

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • В.О.Дятел

    Летун долетался.
    Прекрасно видел обстановку, однако продолжал лететь под соточку до момента, когда столкновение стало неизбежным.
    На тазу кадр тоже редкостный — поездка по пешеходной дорожке, разворот через карман для общественного транспорта — но его вины в ДТП нет.