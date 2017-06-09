Немецкая иномарка протаранила «Ладу» у ФОКа в Петрозаводске

8 июня в 22:00 на улице Ключевой напротив ФОКа автомобиль Mercedes-Benz протаранил машину ВАЗ-2109. Об этом сообщает сайт dtpptz.ru. Легковые автомобили двигались в сторону Онежской флотилии.

Авария произошла, когда водитель отечественной легковушки начал маневр разворота. В это же время немецкая иномарка на быстрой скорости двигалась в прямом направлении, ее водитель заблаговременно начал тормозить, но остановить машину у него не получилось.

Пострадал ли кто-нибудь в этом ДТП, неизвестно.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.