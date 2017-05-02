Мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой в центре Петрозаводска

Полчаса назад на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена случилась дорожная авария.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Пострадал водитель двухколесного транспорта. На месте работает реанимация.

Подробности уточняем. Смотреть стоит с 00:43.

 

ДТП   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный