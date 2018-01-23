Минздрав Карелии: пострадавшие в ДТП в состоянии средней тяжести

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавших в столкновении двух автомобилей. Напомним, дорожная авария произошла около полудня на трассе «Кола» в Прионежском районе. Между Половиной и Новой Вилгой столкнулись Lada Xray и Hyundai Getz.

В результате ДТП пострадали двое взрослых, мужчина и женщина, и 13-летняя девочка. Ребенка доставили в Детскую республиканскую больницу, взрослых, по уточненным данным, в Больницу скорой помощи. Для транспортировки пострадавшей женщины потребовалась помощь бригады МЧС.

Сейчас врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, средней тяжести.