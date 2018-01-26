Иномарка врезалась в снегоуборочную машину на окраине Петрозаводска

25 января 13.56 на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная столкнулись автомобиль Ford Focus и снегоуборочная машина (КДМ – комбинированная дорожная машина).

Колонна снегоуборочных машин двигалась по улице Судостроительная и пошла на разворот, в это время по улице Ключевой со стороны ТЦ «Десяточка» двигалась иномарка на большой скорости. Водитель Ford предпринял торможение, но остановить машину у него не удалось. Как сообщили «Республике» в ГИБДД Петрозаводска, пострадавших в аварии нет.

Видеокамера компании «Сампо» запечатлела момент аварии. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.