Групповое ДТП на юге Карелии унесло жизнь одного человека

Трагедия случилась накануне поздно вечером на трассе «Кола».

ДТП

ДТП

Как нам рассказали в МЧС Карелии, накануне около 23:00 на 315 километре автодороги «Кола» (Олонецкий район) столкнулись три автомобиля.

Дорожная авария стала причиной смерти одного человека. Подробности уточняем.

 

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