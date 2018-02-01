ГИБДД Петрозаводска просит помочь в розыске сбившего ребенка водителя

ГИБДД Петрозаводска разыскивает очевидцев ДТП с участием ребенка. Авария произошла сегодня в 15.30 у дома № 7 по Октябрьскому проспекту.

– Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, марки Hyundai Tucson темно-зеленого цвета) совершил наезд на девочку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщает Госавтоинспекция.

Ребенок получил травмы, девочку направили в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Очевидцев аварии, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, ГИБДД просит позвонить по телефонам 715-900 или 78-44-44.