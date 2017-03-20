ГИБДД оштрафовала участника драки на перекрестке в Петрозаводске

Таксист, едва не сбивший пересекавшего дорогу пешехода, привлечен к административной ответственности.

ГИББД Петрозаводска установила личность таксиста, едва не сбившего пешехода на перекрестке улицы «Правды» и проспекта Александра Невского. Об этом сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как стало известно изданию, водителя привлекли к административной ответственности за то, что он не предоставил преимущества пешеходу, пересекавшему проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Таксисту придется оплатить штраф в полторы тысячи рублей.

Инцидент, заинтересовавший Госавтоинспекцию, произошел вечером 14 марта и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

 

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  • kva

    Редкая свинья! Гнать таких из такси!