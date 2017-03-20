ГИБДД оштрафовала участника драки на перекрестке в Петрозаводске

ГИББД Петрозаводска установила личность таксиста, едва не сбившего пешехода на перекрестке улицы «Правды» и проспекта Александра Невского. Об этом сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как стало известно изданию, водителя привлекли к административной ответственности за то, что он не предоставил преимущества пешеходу, пересекавшему проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Таксисту придется оплатить штраф в полторы тысячи рублей.

Инцидент, заинтересовавший Госавтоинспекцию, произошел вечером 14 марта и попал в объектив камеры видеонаблюдения.