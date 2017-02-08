ГИБДД ищет водителя легковушки, который скрылся после ДТП с троллейбусом

Сегодня в 9:48 в районе дома № 10 по улице Лыжной водитель автомобиля Renault Fluence врезался в стоящий троллейбус. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В троллейбусе на момент аварии пассажиры и водитель отсутствовали. Об этом нам сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Пассажира легковушки осмотрели медики – лечение не назначено. Водитель Renault оставил транспортное средство с пассажиром на месте ДТП и скрылся.

В настоящее время полиция устанавливает его местонахождение. По факту ДТП проводится проверка.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Сампо».