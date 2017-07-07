ГАЗ на большой скорости врезался в немецкий кроссовер в Петрозаводске

Сегодня в 9:55 на перекрестке улиц Горького и Красноармейской случилось групповое ДТП. Грузовой автомобиль ГАЗ двигался со стороны железнодорожного вокзала по Красноармейской и врезался в автомобиль Volkswagen Tiguan, водитель которого на мигающий желтый сигнал светофора хотел повернуть на улицу Горького.

От удара немецкий кроссовер отбросило в стоявший рядом автомобиль Lada Vesta. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.

Как нам сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в аварии никто не пострадал.