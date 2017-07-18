Фотографии с места смертельного ДТП в Карелии появились в Сети

Фотографии с места аварии с участием трех машин, в которой погибли два человека, разместили в паблике 4-го отряда Федеральной противопожарной службы.

Напомним, авария произошла накануне вечером в Сегежском районе на трассе «Кола». По предварительным данным ГИБДД, сначала на практически прямом участке дороги лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Chevrolet Lanos. От удара машины разбросало в стороны. После этого произошло второе столкновение с двигавшимся автомобилем Mazda 6. Судя по фотографиям, удар был такой силы, что не только раскидал машины по разным сторонам дороги, но и превратил автомобили в груду металла. В результате столкновения погибли водители Chevrolet и «Лады».