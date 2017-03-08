Минивэн на большой скорости врезался в электроопору на Древлянке

Серьезное ДТП произошло накануне в 23:32 на Лососинском кольце в микрорайоне Древлянка. Водитель минивэна не справился с управлением и на скорости выехал на внутреннюю часть кольца. Автомобиль столкнулся с опорой электропередачи на такой скорости, что его подбросило вверх. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

К месту происшествия тут же подъехали несколько автомобилей очевидцев, однако, по всей видимости, самостоятельно извлечь водителя из автомобиля они не смогли. Для помощи к месту ДТП привлекались спасатели МЧС, Они извлекли его из машины, затем пострадавшего водителя отвезли в больницу, однако, по данным ГИБДД, в аварии пострадавших не зафиксировано, а следовательно, врачи не стали госпитализировать водителя.