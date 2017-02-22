Двое детей пострадали в ДТП на дорогах Петрозаводска

Сегодня в 10:12 у дома № 7 по улице Чапаева на регулируемом перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-210930. В результате пассажирка «Гранты» получила травмы, ее девятимесячному ребенку оказана разовая медпомощь.

Спустя четыре часа на пересечении Ригачина и Державина не поделили дорогу две Daewoo Nexia. В ДТП пострадали два пассажира одного из автомобилей: взрослого жителя Петрозаводска отвезли в БСМП, 11-летнего – в ДРБ. Обстоятельства обоих происшествий выясняет Госавтоинспекция столицы Карелии. В обоих случаях детей перевозили без специальных кресел, они не были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали дорожные полицейские.

ГИБДД Петрозаводска напоминает о том, что детское автомобильное кресло – самое надежное из подобных устройств. Кроме того, перевозить детей, не достигших 12-летнего возраста, нужно в специальных удерживающих устройствах, позволяющих пристегнуть ребенка. А на переднем сиденье авто – только в автокресле. За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.