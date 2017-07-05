Двое детей 6 и 12 лет пострадали в ДТП под Петрозаводском сегодня днем

Пятеро человек пострадали в ДТП на десятом километре дороги Петрозаводск — Лососинное. Дорожная авария произошла около часа дня 5 июля.

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель на иномарке Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. В числе пострадавших двое детей – девочки 6 и 12 лет, которые находились на заднем сидении Nissan в специальных удерживающих устройствах. Кроме того травмы получили водитель и пассажирка Toyota, а также автомобиля Nissan. Все пострадавшие доставлены в больницу.