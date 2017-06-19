Две машины столкнулись на одной из самых аварийных улиц Петрозаводска

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Чапаева и Ватутина вчера около половины девятого вечера. Об этом сообщает ДТП.ПТЗ

Оба транспортных средства двигались по улице Чапаева в противоположных направлениях.

Столкновение произошло, когда «Мазда» совершала левый поворот на улицу Ватутина, а ВАЗ-2107 двигался по улице Чапаева в прямом направлении со стороны автовокзала. От столкновения легковые автомобили развернуло на проезжей части. «Мазду» отбросило на угол.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.