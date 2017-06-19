Две машины столкнулись на одной из самых аварийных улиц Петрозаводска

Поворачивая с Чапаева на Ватутина, Mazda врезалась в ВАЗ-2107.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Чапаева и Ватутина вчера около половины девятого вечера. Об этом сообщает ДТП.ПТЗ

Оба транспортных средства двигались по улице Чапаева в противоположных направлениях.

Столкновение произошло, когда «Мазда» совершала левый поворот на улицу Ватутина, а ВАЗ-2107 двигался по улице Чапаева в прямом направлении со стороны автовокзала. От столкновения легковые автомобили развернуло на проезжей части. «Мазду» отбросило на угол.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

 

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  • В.О.Дятел

    Жигуль летел 85-90, Мазда, имея возможность прекратить маневр, — тупо перла, пока не получила в бочину.
    Думаю, обоюдка.

    Мои симпатии были на стороне водителя жигуля до тех пор, пока не попробовал определить его скорость.

  • Валера Ратников

    это специально здесь так устроили режим светофора, никто не поймёт кто тут был прав.