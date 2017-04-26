Две легковушки столкнулись в центре Петрозаводска

ДТП случилось полчаса назад на пересечении Ленина и Куйбышева.

Полчаса назад на перекресте проспекта Ленина и улицы Куйбышева случилось ДТП: столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщают, что оба водителя живы, однако транспортные средства серьезно пострадали.

ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

 

ДТП   /   
Абзац