Две легковушки столкнулись в центре Петрозаводска

Полчаса назад на перекресте проспекта Ленина и улицы Куйбышева случилось ДТП: столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщают, что оба водителя живы, однако транспортные средства серьезно пострадали.

ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. ДТП на Ленина — Куйбышева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.