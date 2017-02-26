Два пьяных водителя устроили ДТП с пострадавшими

Первая авария произошла накануне в 10:30 в 12 км от поселка Ижнаволок в Пряжинском районе. Как сообщили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, нетрезвый водитель ВАЗ-21114 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Скания». В результате происшествия пострадал 37-летний пассажир отечественного авто.

Второе ДТП по вине нетрезвого водителя зафиксировано в 14:40 на 478 км трассы «Кола». Столкнулись два легковые автомобили «Ниссан» и «Тойота». Авария произошла, когда пьяный водитель «Ниссана» выезжал на перекресток со второстепенной дороги.