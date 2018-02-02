Два человека попали под колеса машин на пешеходных переходах в Петрозаводске

2 февраля в Петрозаводске два человека попали под колеса машин на пешеходных переходах. Первое ДТП случилось в 14.00 у дома № 24 по улице Заводская. Там водитель Mersedes сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину 1952 года рождения. По информации ГИБДД, пострадавшую после аварии направили в БСМП.

Второе ДТП случилось сегодня в 19.42 на Комсомольском проспекте рядом с Президентским кадетским училищем. Момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк». На ролике видно, как человек перебегает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель пикапа Mitsubishi L200 не успевает затормозить и сбивает его. По информации очевидцев, пострадавший — подросток 2003 года рождения. После аварии его госпитализировали в ДРБ.