Два человека получили травмы в ДТП на юге Карелии

Час назад на трассе Олонец – Леппясилта столкнулись два легковых автомобиля.

Сегодня примерно в 12:30 на 116 километре автодороги Олонец – Леппясилта столкнулись две легковушки.

Как «Республике» рассказали в МЧС Карелии, в дорожной аварии пострадали два человека – они получили легкие травмы.

 

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