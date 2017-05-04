Два человека погибли в групповом ДТП на федеральной трассе в Карелии

В 11:20 на 484-м километре автодороги «Кола» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Datsun, выехала на встречную полосу и врезалась в машину УАЗ. Отечественный внедорожник в свою очередь столкнулся с автомобилем Volvo, двигавшимся за УАЗом. В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Datsun.

Водитель УАЗ получил травмы. Его госпитализировали в Кондопожскую ЦРБ. На месте происшествия работают автоинспекторы и спецслужбы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.