Два человека погибли в ДТП с автобусами в Петрозаводске с начала года

С начала года в Петрозаводске случилось 14 ДТП с участием общественного транспорта. Автобусы попадали в аварии десять раз, при этом десять человек пострадали, двое погибли. Еще четверо получили травмы в четырех ДТП с троллейбусами.

Статистику аварий привел начальник ГИБДД Петрозаводска Алексей Андреев на встрече с руководителями транспортных пассажирских организаций. По его словам, только в ходе профилактического мероприятия «Безопасный автобус» за шесть дней зафиксировано более 200 нарушений ПДД. Самым распространенным является управление автобусом с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Кроме того, водители часто нарушают правила маневрирования.

Руководителям организаций рекомендовали проводить для водителей дополнительный инструктаж перед выходом на линию. Особенно это актуально в связи с наступлением зимы и осложнением обстановки на дорогах Петрозаводска.