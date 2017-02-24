Два человека погибли и два получили травмы на трассе «Кола» в Карелии

На автодороге Санкт-Петербург – Мурманск в Медвежьегорском районе на встречной полосе столкнулись две иномарки.

Сегодня около 13:00 на 638 километре трассы «Кола» произошло встречное столкновение автомашин Hyundai и SsangYong. В итоге погибла водитель Hyundai — женщина около 30 лет и пассажир SsangYong — мужчина около 50 лет. Еще два человека получили ранения. По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения. Пострадавшие госпитализированы в Медвежьегорскую больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в ГИБДД Карелии.

 

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