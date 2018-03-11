ДТП со смертельным исходом произошло в Олонецком районе Карелии

Сегодня в 9:50 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района в количестве пяти человек привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, где столкнулись легковой и грузовой автомобиль. ДТП произошло на 272-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», сообщает паблик МЧС

Как уточнили в ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району, автомобиль марки БМВ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель Мурманской области, скончался, водитель грузовика доставлен в больницу.