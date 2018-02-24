ДТП со смертельным исходом произошло в Карелии

24 февраля около 9 часов утра в Кондопожском районе на автодороге Кяппесельга — Старая Кяппесельга произошло дорожно-транспортное происшествие.

Трое мужчин двигались на самодельном незарегистрированном транспортном средстве, который представлял собой переделанный, поставленный на большие колеса, мотоцикл. В процессе движения произошел отрыв передней вилки, которая уткнулась в дорогу, транспортное средство опрокинулось, рамой придавило одного из пассажиров. Он скончался до приезда бригады скорой помощи, — прокомментировали в отделе ГИБДД Кондопожского района.