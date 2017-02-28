ДТП с пятью машинами спровоцировали большую пробку в Карелии

Сегодня около 15:15 на 341 километре трассы «Кола» (Олонецкий район) столкнулись два автомобиля. Об том сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации портала dtpptz.ru, после этой аварии на том же месте случилось еще одно ДТП. В двух инцидентах участвовали пять автомобилей, в том числе два грузовых.

По предварительным данным, изначально на трассе столкнулись Mitsubishi и Mercedes Benz, ехавшие друг навстречу другу. Затем в машины врезался ВАЗ-2107. ДТП спровоцировало большую пробку, и через несколько минут на том же месте произошло столкновение бензовоза и автовоза.

В результате ранения получили водитель и пассажир японской иномарки, им потребовалась госпитализация. Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.