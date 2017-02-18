Четыре машины сошлись в ДТП на трассе в Карелии

Сегодня около 11:20 на 342 километре трассы «Кола» (Олонецкий район) случилось ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По информации dtpptz.ru, в дорожной аварии сошлись два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовой фургон с прицепом. ДТП произошло в районе затяжного поворота.

По предварительным данным, первоначально произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств. После этого в ДТП попали еще два автомобиля.

По словам очевидцев, один из пассажиров легкового автомобиля не смог самостоятельно выбраться из салона. Для извлечения заблокированного человека спасателям пришлось использовать специнструмент. Информации о пострадавших нет.