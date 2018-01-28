Четыре человека пострадали в ДТП на севере Карелии

Дорожная авария случилась накануне вечером на одной из улиц города горняков.

ДТП в Костомукше

ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha

По информации МЧС Карелии, накануне в 20:36 в Костомукше столкнулись два автомобиля.

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двое раненых госпитализированы в Межрайонную больницу №1.

ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha
ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha
ДТП в Костомукше. Фото: vk.com/mchskostomuksha

 

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