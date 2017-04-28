Четыре человека пострадали в аварии под Питкярантой

В аварии, произошедшей сегодня днем под Питкярантой, пострадали четыре человека. По информации ГИБДД Карелии, ранения получили женщина-водитель Volkswagen, а также две женщины и мужчина, ехавшие в УАЗе.

По предварительным данным, водитель УАЗа выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге легковушке. Прочие обстоятельства происшествия уточняются.

МЧС Карелии опубликовало фото с места аварии.

ДТП под Питкярантой. Фото: пресс-служба МЧС Карелии. ДТП под Питкярантой. Фото: пресс-служба МЧС Карелии. ДТП под Питкярантой. Фото: пресс-служба МЧС Карелии.

Напомним, ДТП случилось сегодня около половины одиннадцатого на 327 километре трассы «Кола». Ранее МЧС сообщило о троих пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.