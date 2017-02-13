Человека на инвалидной коляске сбили возле здания ГИБДД в Петрозаводске

Сегодня в 23.20 на улице в Ленинградской в Петрозаводске случилось ДТП с участием пешеходов. Автомобиль (по нашим данным, принадлежащий полиции) сбил человека на инвалидной коляске.

Авария произошла на пешеходном переходе напротив здания ГИБДД. Сейчас на месте работают две бригады скорой помощи. Как «Республике» сообщил источник в БСМП, это связано с тем, что в столкновении пострадали два человека (в том числе, как предполагается, инвалид).

Их состояние неизвестно, потерпевшим оказывают медицинскую помощь.