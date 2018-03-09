Человек погиб в аварии в Сегежском районе Карелии

32-летний мужчина погиб в ДТП вчера, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии. Трагический инцидент произошел в Сегежском районе Карелии вчера около 15.30.

Автомобиль ВАЗ-2106 и внедорожника УАЗ столкнулись на на десятом километре автодороги «Надвоицы-Полга-Валдай-Вожмозеро» на извилистом участке в районе поворота. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» при прохождении правого поворота выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «УАЗ».

В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ-2106» погиб на месте аварии, четыре пассажира легкового автомобиля — три молодых человека 17-20 лет и девушка 17 лет – получили. Пострадавших доставили в больницу.

Снимки происшедшего появились на сайте ДТП.ПТЗ.

В результате лобового столкновения автомобили получили механические повреждения. Для извлечения пострадавших из легкового автомобиля спасателям пришлось использовать специнструмент.