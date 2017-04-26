7-летний ребенок пострадал в аварии в Петрозаводске, сообщает сайт ДТП.ПТЗ. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня в девять утра на улице Луначарского.

Автомобили двигались по улице в противоположных направлениях. По непонятной причине Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ладой».

В результате столкновения пострадал 7-летний ребёнок, находившийся в одном из автомобилей, транспортные средства получили механические повреждения.

Инцидент запечатлела камера наблюдения компании «Ситилинк».