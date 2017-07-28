41 человек погиб на дорогах Карелии за полгода

Правительственная комиссия рассмотрела ситуацию с аварийностью на дорогах республики. 27 июля заместитель главы Карелии Александр Пшеницын провел заседание по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как доложил начальник карельской ГИБДД Андрей Червочкин, за полгода в регионе зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий. В них 41 человек погиб и 333 получили ранения. В сравнении с прошлым годом число ДТП снизилось на 15%, а количество пострадавших в них – на 12%. Вместе с тем на 17% зафиксирован рост погибших в авариях.

Уменьшилось число ДТП в результате превышения скорости, в два раза сократилось количество аварий по вине нетрезвых автолюбителей. На 18,5% меньше произошло ДТП с участием пешеходов, на 3% — с участием детей.

Около трети от всех аварий произошло на федеральных трассах, на них зафиксирован каждый второй смертельный случай. Почти на четверть выросло и число погибших: в 90 дорожных происшествиях 26 человек погибли, 127 травмированы. Большая часть погибших – примерно 60% – иногородние жители, 40% — местные.

Основная причина аварий – нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения. С начала года патрули ДПС зафиксировали 1034 выезда на «встречку».

– МВД России приняло решение использовать мобильные устройства фото- и видеофиксации нарушений «Визир». На территории Карелии они уже используются около месяца, – рассказал Андрей Червочкин

Александр Пшеницын рекомендовал карельскому управлению ГИБДД усилить работу по выявлению нарушений правил дорожного движения и принять профилактические меры.