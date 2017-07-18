17-летний велосипедист попал под машину в одном из районов Карелии

17 июля в 20:30 в поселке Ладва-Ветка сбили велосипедиста. 17-летний молодой человек выезжал со второстепенной дороги, в это момент на него наехал автомобиль УАЗ, пишет пресс-служба ГИБДД Карелии. Юноша получил травмы и был госпитализирован.

В этот же день в Пудожском районе на автодороге Вологда — Медвежьегорск столкнулись сразу три машины. 42-летний водитель за рулем Chevrolet Niva выезжал с заправки и не предоставил преимущество грузовику Iveco с полуприцепом. 51-летний мужчина за рулем грузовика применил экстренное торможение, в результате чего в него врезался ехавший следом Renault с полуприцепом. 43-летний водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.

В Кондопоге около 12:30 женщина за рулем Subaru Forester двигалась задним ходом и врезалась в ВАЗ-21054. Травмы получила 68-летняя пассажирка отечественного авто, которая в тот момент выходила из машины. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

В Сортавальском районе около девяти вечера столкнулись легковушка и грузовик. На 249-м километре трассы «Сортавала» 36-летний водитель за рулем Kia врезался в Volvo FM 12. В ДТП пострадала 41-летняя пассажирка легкового авто.

Напомним, еще две аварии произошли вчера в Петрозаводске и Сегежском районе. В столице республики опрокинулся мотоциклист, а на трассе «Кола» столкнулись три машины, в результате чего погибли два человека.