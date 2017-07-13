12-летняя девочка пострадала в аварии в Петрозаводске

Ребенок пострадал в аварии в Петрозаводске, сообщает пресс-служба МВД города. Инцидент произошел 11 июля около 3 часов дня в районе дома № 11 по улице Мерецкова.

Водитель автомобиля Volkswagen нарушил требование дорожного знака и столкнулся с с автомобилем Chevrolet. В результатеия 12-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы.

С начала текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних пострадали в качестве пассажиров.