12-летняя девочка пострадала в аварии в Петрозаводске

Две иномарки столкнулись на улице Мерецкова.

Ребенок пострадал в аварии в Петрозаводске, сообщает пресс-служба МВД города. Инцидент произошел 11 июля около 3 часов дня в районе дома  № 11 по улице Мерецкова.

Водитель автомобиля Volkswagen нарушил требование дорожного знака  и столкнулся с с автомобилем Chevrolet. В результатеия 12-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы.

С начала текущего года в Петрозаводске зарегистрировано  21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних  пострадали в качестве пассажиров.

 

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